"На поле боя в Украине решается судьба миллионов людей": Зеленский сообщил, сколько городов и сел уже освобождено

Президент подчеркнул, что это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов.

Россия 24 февраля начала против Украины тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов.

1888 населенных пунктов ВСУ уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря, обратившись к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди, реализовавшего за время своей деятельности проекты в сфере защиты прав жертв геноцида и преступлений против человечности.

"Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев. Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда. Вот что значит ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни", – подытожил Зеленский.

Напомним, украинские военные, ежедневно дающие отпор российским оккупантам на передовой, сейчас нуждаются в теплой одежде и средствах обогрева.

Карта боев на 7 декабря: под Бахмутом настоящий ад

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