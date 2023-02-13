На полигонах Беларуси идет боевая подготовка российских войск — Генштаб

Враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Военные подразделения Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На белорусских полигонах продолжаются мероприятия боевой подготовки войск РФ.

Об этом говорится в строительстве Генштаба.

Командование ВСУ сообщило о двух ракетных и 16 авиационных ударах в сутки.

"Враг совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины", — отмечает командование ВСУ.

Что касается ситуации на отдельных направлениях фронта, то враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск. В Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времевка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской.

огневого поражения потерпели Времевка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской. На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.

Во временно оккупированном Луганске роддом и детскую больницу отдали под раненых оккупантов

Из-за значительного количества раненых захватчиков роддом в Луганске используют для их лечения.

Более того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.

Добавим, что оккупанты усиливают силы на востоке, в Беларуси продолжается боевая подготовка.

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