На полигоне под Ростовом произошла "бавовна": от взрыва погибли 10 оккупантов

Российские СМП утверждают, что взрыв произошел от детонации боеприпаса, но украинский журналист Казанский предполагает, что это был удар беспилотника.

На одном из полигонов под Ростовом (РФ) погибли 10 российских оккупантов, еще 15 пострадали.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

Якобы оккупанты сами развели костер возле боеприпасов. Из-за огня они сдетонировали.

Украинский журналист Денис Казанский предположил, что военные РФ погибли не от детонации, а от удара беспилотника.

"Злые языки поговаривают, что по полигону ударил неизвестный беспилотник. Просто поначалу как обычно наврали, что "все сбили", но спустя некоторое время информация о массовой гибели военных все-таки просочилась в СМИ и придумали историю со снарядами и костром", – отметил Казанский.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли оккупанты. Рядом с телами был найден портрет Путина.

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