На Полтавщине после ночной атаки обнаружили кассетные боеприпасы (фото)

Кассетные боеприпасы

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После ночного обстрела Кременчугского района на Полтавщине на его территории были найдены кассетные элементы от боеприпасов. Полиция предупреждает: эти предметы представляют смертельную угрозу для людей.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области на Facebook

Опасные обломки имеют вид металлических сфер диаметром примерно 10 сантиметров. Из-за внешнего сходства с игрушками или мячиками они особенно опасны для детей, которые могут воспринять их как нечто безопасное.

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Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными и соблюдать основные правила безопасности:

Не прикасайтесь к подозрительным предметам;

Не пытайтесь их перемещать или переносить;

Не приближайтесь к ним сами и не позволяйте этого другим.

В случае обнаружения таких предметов нужно немедленно позвонить в полицию по номеру 102 или обратиться к спасателям.

Отдельное обращение полиция Полтавщины адресует родителям и опекунам: обязательно объясните детям, что незнакомые предметы могут быть взрывоопасными, и научите их правильно реагировать в таких ситуациях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 21 июня российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря.

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