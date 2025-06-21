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На Полтавщине после ночной атаки обнаружили кассетные боеприпасы (фото)
После ночной атаки в районе остались обломки от кассетного оружия.
После ночного обстрела Кременчугского района на Полтавщине на его территории были найдены кассетные элементы от боеприпасов. Полиция предупреждает: эти предметы представляют смертельную угрозу для людей.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области на Facebook
Опасные обломки имеют вид металлических сфер диаметром примерно 10 сантиметров. Из-за внешнего сходства с игрушками или мячиками они особенно опасны для детей, которые могут воспринять их как нечто безопасное.
Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными и соблюдать основные правила безопасности:
Не прикасайтесь к подозрительным предметам;
Не пытайтесь их перемещать или переносить;
Не приближайтесь к ним сами и не позволяйте этого другим.
В случае обнаружения таких предметов нужно немедленно позвонить в полицию по номеру 102 или обратиться к спасателям.
Отдельное обращение полиция Полтавщины адресует родителям и опекунам: обязательно объясните детям, что незнакомые предметы могут быть взрывоопасными, и научите их правильно реагировать в таких ситуациях.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 21 июня российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря.