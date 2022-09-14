На Полтавщине сегодня могут не звучать сирены: что произошло и как узнать о тревоге

В Полтаве и области сегодня 14 сентября могут временно не работать звуковые сигналы тревоги.

Звуковые сигналы воздушной тревоги в Полтаве и области могут не работать из-за отсутствия питания.

Об этом предупредил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Проблемы возможны с 13:00 до 13:40. Людей просят пользоваться мобильными приложениями в этот промежуток времени.

"Сегодня с 13:00 до 13:40 из-за отсутствия питания при воздушной тревоге возможно отсутствие звукового оповещения сирен в Полтаве и области. Просим пользоваться мобильными приложениями в этот промежуток времени. Сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!", — написал Лунин.

Как сообщалось, в Полтавской области ограничили продажу алкоголя и увеличили продолжительность комендантского часа.

Напомним, Кулеба объяснил рост количества ракетных ударов по Украине и призвал людей заботиться о собственной безопасности.

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