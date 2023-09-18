На Полтавщине суд оправдал уклониста: что говорит председатель Верховного Суда

Суд признал его невиновным и необычно обосновал свое решение на 35 страницах.
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил, что по делу об оправдании уклониста судом в Полтавской области, вероятно, будет апелляция.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Кравченко отмечает, что здесь отслеживается явная дилемма: с одной стороны, судебные решения, которые нужно уважать, с другой - не поддающиеся анализу высказывания.
"Когда я впервые увидел эту новость, я вообще подумал, что это фейк. Хорошо, что такие случаи совсем единичны и это не тенденция. Однако это все-таки судебное решение, но, очевидно, должно быть апелляционное расмотрение", - сказал он.
Он продолжил, что, безусловно, нужно разбираться в ситуации.
"Я не хочу угадывать, что стало причиной принятия этого решения, которое всколыхнуло все юридическое сообщество", - подчеркнул председатель Верховного Суда.
По его словам, даже в период войны количество рассмотренных уголовных производств в Украине исчисляется десятками тысяч, а в целом, учитывая все юрисдикции, это количество превышает 2 млн дел.
"Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы работа наших судов в нынешних сложных условиях оценивалась в целом, а не по единичным случаям", - добавил председатель Верховного Суда.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что скрывающиеся от войны за рубежом граждане Украины столкнутся с “юридическими проблемами” по возвращении домой.
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