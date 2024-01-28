На Полтавщине в Кременчугском районе есть попадание в промышленный объект

Второй день подряд враг атакует Полтавщину.

Во время российской атаки дронов было зафиксировано попадание в промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин 28 января.

"Второй день подряд враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации снова попадание в промышленный объект в Кременчугском районе", — отметил глава Полтавской ОВА.

Подробности Пронин пообещал обнародовать впоследствии.

Напомним, вечером 28 января в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявляли воздушную тревогу.

Читайте ведущие новости дня: