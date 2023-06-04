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На Полтавщине во время тревоги были слышны взрывы: в ОВА рассказали, что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Полтавщине во время тревоги были слышны взрывы: в ОВА рассказали, что произошло

В Полтавской области во время тревоги сработала система ПВО.

Воздушная тревога в регионе длилась более 2 часов.

В Полтавской области в воскресенье, 4 июня, во время последней воздушной тревоги были слышны взрывы. Стало известно, что сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

4 июня последнюю воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 12:11. Тревога продолжалась более двух часов. Известно, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

"Более 2 часов длилась воздушная тревога на Полтавщине. В области отлично отработала ПВО. Попаданий не зафиксировано. Спасибо силам ПВО и ВСУ! Слава Украине!", — написал Лунин.

Глава ОВА не уточнил, каким оружием оккупанты атаковали Украину.

Напомним, 3 июня во время воздушной тревоги в Подгородненской громаде в пригороде Днепра раздался взрыв. Ракетным обстрелом поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами нашли тело 2-летнего ребенка.

Также в ночь на 4 июня оккупанты снова обстреляли Украину ракетами. Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что две ракеты попали в аэродром близ Кропивницкого.

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Дата публикации
Просмотры
952
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