На попытку нового штурма Угледара россияне бросят "элитные" войска, которые уже несли потери в Украине — разведка Британии

Российские оккупанты готовят к новой попытке штурма Угледара Донецкой области. Существует реальная вероятность того, что российское руководство бросит на новые атаки вблизи Угледара подразделения, которые уже несли потери во время прошлых операций.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Там опубликовали спутниковый снимок с Угледарского направления, на котором видна уничтоженная российская техника. Предполагается, что эти машины входили в состав 155-й российской морской пехотной бригады.

Также читайте Более 600 окупантов и шесть танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

В РФ упомянутая бригада считается "элитным" войском, но она не была развернута в Украине как единственная крупная группировка. Отдельные подразделения были добавлены в группы войск, в которых доминируют Сухопутные войска.

В разведке отмечают, что морские пехотинцы РФ выполняли, мол, одни из самых сложных тактических задач в войне против Украины и понесли чрезвычайно большие потери. В то же время, российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

"Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроуправлению, что, в свою очередь, снижает оперативную маневренность. Существует реальная вероятность того, что деградированные подразделения 155-й бригады снова будут брошены на новые штурмы вблизи Угледара", — говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 26 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/LaZxiqvjnz



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RODCq3oCxg — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 26, 2023

Напомним, по данным британской разведки, российская оккупационная армия готовится к попытке нового наступления на Угледар Донецкой области, где уже понесла тяжелые потери. В разведке Британии считают, что для прорыва у врага недостаточно ресурсов.

Аналитики американского Института изучения войны предупреждают также, что оккупанты готовятся снова идти на Угледар.

В свою очередь бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил, что Угледар для россиян является принципиальным местом. По его словам, пока ВСУ удерживают Угледар, грозят россиянам быстрым ударом на Мариуполь. Более того, враг не может продвигаться к северу от Бахмута, Славянска, Константиновки, если не решит вопрос относительно Угледара.

Читайте также: