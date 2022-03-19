На портале "Дія.бізнес" Минцифры запустило раздел о помощи украинцам в Польше

По данным Пограничной службы Польши, по состоянию на 18 марта количество прибывших в Польшу беженцев из Украины превысило 2 млн человек.
Министерство цифровой трансформации Украины запустило информационный раздел о предоставлении украинцам в Польше помощи на госспорте "Дія.Бізнес".
"В результате войны и вторжения России многие украинцы вынуждены были покинуть государство и переехать в соседнюю Польшу. Чтобы поддержать соотечественников за границей, команда "Дія.Бізнес" создала новую тематическую страницу на сайте", — говорится в сообщении.
На странице можно найти:
- информацию о трудоустройстве и вакансиях,
- горячую линию информационной помощи,
- полезные ссылки,
- советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у вас нет польского гражданства,
- ответы на часто задаваемые вопросы: от документов, подтверждающих законность пребывания, до сроков действия разрешений на проживание.
Раздел был создан при поддержке Департамента торговли стратегическими товарами и безопасности Министерства экономического развития и технологий Республики Польша.
Напомним, что украинцы в Польше смогут конвертировать гривны в евро и польские злотые уже со следующей недели (с 21 марта).
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