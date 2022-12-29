"На позициях нет никого": оккупант в Луганской области рассказывает жене о потерях и массовом дезертирстве

Солдат из РФ, находящийся на временно захваченной Луганщине, рассказал своей жене, как его армия разбежалась, оставив боевые позиции.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.

"Роты уже не осталось. Два взвода только. На позициях никого нет... Никому не говори", — говорит оккупант своей жене.

Он рассказал о потерях и массовом дезертирстве товарищей и посетовал, что ВСУ сильно их "кроет".

"Как бы ни попасть в окружение, тут ж*па у нас. Вчера нас крыли сильно, бл*дь. Многие убежали с позиций: из целой роты осталось два взвода", — жалуется солдат.

Добавим, что 28 декабря на Запорожье оккупанты потеряли ЗРК С-300, 8 единиц техники и склад боеприпасов.

Тем временем в Бердянске оккупантам разрешили ходить в штатском из-за страха убийства. Горожане отслеживают их передвижение и передают информацию ВСУ о местах дислокации.