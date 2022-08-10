"На правобережье остается сделать тотальную зачистку" – Хлань оценил работу украинской авиации

Украинская авиация на протяжении последней недели работает ежедневно и мощно. Результатом является то, что российская система ПВО уничтожена.

Об этом рассказал военнослужащий ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 24 канала.

Он рассказал, что оккупанты создали в Новой Каховке и Олешках логистические хабы, чтобы переправлять технику и вооружение на правобережную часть ближе к линии фронта. Но ВСУ отрабатывают их позиции ежедневно.

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"Наша авиация очень мощно сносит все укрепления оккупантов и полевые склады уже на линии столкновения. А HIMARS работают по тылам врага, по пригородам Херсона – Чернобаевке, Новой Каховке, Олешках", – отметил он.

Кроме того, в последнее время россиянам не удавалось накапливать ресурсы, ведь логистика была сломана из-за разрушения мостов.

"Из-за Антоновского моста они могли переправлять только понтонами с малой пропускной способностью, а через Каховскую плотину движение было затруднено, мешало огромное количество гражданского транспорта. Автомобильная логистика была повреждена, имели место бешеные пробки, поэтому оккупанты там передвигались по ночам", — пояснил Хлань.

По его словам, решающим стал удар ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС. Это была последняя транспортная артерия.

"Можно уверенно сказать, что на правобережье остается просто производить тотальную зачистку и освобождать родную землю", — подытожил военнослужащий ТРО.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 160 оккупантов и уничтожили девять вражеских самолетов.

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