В Кремле сообщили, что на стадионе собралось около двухсот тысяч… правда, были и те, кто сбежал еще до начала праздничного концерта.

Оборванная трансляция, десятки тысяч бюджетников, которые не скрываясь, бежали с концерта до его начала, не соблазнились даже бесплатной едой – так в Москве отметили восьмую годовщину аннексии Крыма. Несмотря на то, что журналистов арестовывали, чтобы никто не увидел, так сказать "закулисье", ТСН собрала немало подробностей.

Праздник принуждения и перловки – годовщину оккупации Крыма, которую в 2014 году утвердили фейковым волеизъявлением под дулами российских автоматов, отмечают толпой бюджетников. В метро задерживают по меньшей мере шестерых журналистов: освещать концерт можно только в официальной пропаганде.

Теми, кто пришел на концерт, оказываются привезенные бюджетники. Кажется, администрация догадывалась, что бюджетников так просто не удержать… поэтому расставила стойки с бесплатными хот-догами и антикризисным российским блюдом – перловкой.

Путин выходит к народу в итальянской куртке "Лоро Пьяна". Это новая коллекция и ее стоимость составляет 20 тысяч долларов. Следующие коллекции россиянам будут уже недоступны.

Как в Москве отметили восьмую годовщину аннексии Крыма

Все вроде бы транслируют вживую, но сигнал иногда прерывается. В частности, среди праздничной речи главы Кремля неожиданно появляется патриотический певец Газманов. А спикеру российского МИД Захаровой мешают поговорить о российских ценностях – просто исчезает звук. Диверсия это или просто обычное российское качество – никто уже никогда не скажет наверняка.

В Кремле сообщили, что на стадионе собралось около двухсот тысяч … правда, были и те, кто сбежал еще до начала праздничного концерта.