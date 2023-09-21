Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На предприятии во времья обстрела были люди: подробности ракетного удара по Львовской области

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1225
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На предприятии во времья обстрела были люди: подробности ракетного удара по Львовской области

Ракетный обстрел / Фото: Associated Press

На месте происшествия работают экстренные службы.

Российская террористическая армия утром, 21 сентября, нанесла ракетный удар по городу Дрогобыч Львовской области. Оккупанты попали в объекты промышленной инфраструктуры, где на тот момент находились люди.

Об этом сообщил глава Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.

Российские террористы атаковали Дрогобыч утром, 21 сентября, в 6:25. Было три ракетных удара.

"Во время первой воздушной тревоги в 6:25 произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. Повреждена значительная часть зданий. На момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники. К счастью, пока данных о погибших или пострадавших нет. Спасатели тушат пожар и разбирают завалы. Все экстренные службы работают на месте", — сообщил Степан Кулиняк.

Ракетный обстрел Украины 21 сентября

21 сентября российские террористы совершили массированный ракетный обстрел Украины. По нашему государству оккупанты выпустили 43 ракеты, 36 из которых сбила ПВО.

На рассвете взрывы раздавались в разных регионах – Киеве, Харькове, Ровно и других населенных пунктах. О попадании по Львовщине сообщил председатель ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что оккупанты выпустили по региону три ракеты. Еще четыре ракеты во Львовской области сбили силы ПВО.

Читайте также:

Пострадавшие от атаки по Киеву: о состоянии раненой девятилетней девочки рассказала ее бабушка

Пострадавшие от атаки по Киеву: о состоянии раненой девятилетней девочки рассказала ее бабушка

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1225
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация