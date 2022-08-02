На Прикарпатье благотворительная организация продавала авто, привезенные для ВСУ

Автомобили ввозились на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.

На Прикарпатье правоохранители разоблачили работников благотворительной организации, которые продавали автомобили, предназначенные для украинской армии.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Нарушители ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи товарно-материальные ценности и машины. Однако использовали их не по назначению, а реализовывали, чтобы заработать деньги.

В ходе расследования правоохранители задокументировали факты продажи трех машин за 20 тысяч долларов. В ходе обысков обнаружили и изъяли 11 автомобилей, акты передачи-приема гуманитарной помощи, иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.

Напомним, правоохранители разоблачили мужчину, который изготовил поддельные документы и его "клиента" — призывника, который пытался избежать службы и сбежать за границу. Фейковая справка о невозможности мобилизации стоила заказчику более чем 15 тысяч долларов.

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