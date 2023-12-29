На Прикарпатье и Ровенской области произошли взрывы: что известно

В регионах были сбиты российские воздушные цели.

Утром 29 декабря во время воздушной тревоги на Прикарпатье и Ровенской области прогремели взрывы. Сработала система ПВО.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и в пресс-службе Ровенской ОВА.

По словам Онищук, на территории Ивано-Франковской области работали силы ПВО, сбившие воздушные цели.

"Утро для всей Украины началось с массированной ракетной атаки врага. На этот раз целью окупантов стали гражданские объекты и жилые дома во многих городах. К сожалению, есть раненые и погибшие... На территории Ивано-Франковской области работали силы ПВО, которые сбили воздушные цели. Информация о пострадавших и повреждении уточняется!" – подчеркнула председатель ОВА.

В Ровенской области во время утренней воздушной тревоги также работала ПВО. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

"Во время крайней воздушной тревоги в разных районах Ровенщины работало ПВО. Гражданское население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 декабря РФ совершила массированную атаку по Украине. Силами ПВО уничтожены 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Есть погибшие и пострадавшие.

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