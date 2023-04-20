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На Прикарпатье командир избил солдата из-за замечаний: в прокуратуре рассказали подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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На Прикарпатье командир избил солдата из-за замечаний: в прокуратуре рассказали подробности

В Прикарпатье командиру объявили подозрение из-за избиения солдата. Он набросился на него из-за замечаний о нецензурной лексике. / Фото: УНИАН

Офицер несколько раз ударил солдата.

В Ивано-Франковской области командиру подразделения сообщили подозрение из-за избиения солдата. Военному не понравилось то, что младший по званию военный сделал ему замечание из-за нецензурной лексики.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, офицер несколько раз ударил подчиненного в грудь, толкнул на стол и снова удары. Причиной конфликта стало то, что подчиненный сделал командиру замечания по нецензурной лексике.

"В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим фактам превышения власти или служебных полномочий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

Против военного Нацгвардии открыли производство по ч.5 ст.426-1 УК Украины.

Напомним, в Сети накануне опубликовали видео, как военный на Прикарпатье избивает своего подчиненного. После этого было начато служебное расследование.

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Дата публикации
Просмотры
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