На Прикарпатье монахи приняли в своем монастыре всех переселенцев, которых больше не принимали нигде

Монастырь стал пристанищем для многодетных переселенцев и для переселенцев с животными, хотя в комнате на 4-х ютились по 14 человек.

В Ивано-Франковске монахи начали принимать дома семейного типа, которые эвакуировались из-под обстрелов, ведь как оказалось, таким большим семьям найти жилье в перенасыщенном переселенцами городе – огромная проблема. Большинство семей, которых здесь приютили, впоследствии отправились в Европу, а вот харьковчане ехать из Украины, даже временно, отказываются, говорится в ТСН.

«У нас были хорошие игры – это кричалки. Когда начиналось бахкать, мы кричали, пели песни, чтобы не было слышно», — рассказывают переселенцы.

Зубенки делали все, чтобы 10 их детей как можно дольше не осознавали, что такое война. От их села на Харьковщине до границы с Россией менее 30 км, так что враг бил по ним с первого дня полномасштабного вторжения. Из подвала почти не выходили – там ни света, ни газа, а на улице 18-градусный мороз. «Мы засекали время, мы не спали и со старшими сидим и каждые 5 минут был выстрел. И так по ночам постоянно было. Они понимали все. Они знали, как пушки, они знали, какие танки. Они все знали, даже 3-летний ребенок», – говорит мама детей.

Дети Зубенков – это один усыновленный, 9 – приемные. Оксана говорит, у малышей было все — кружки, пение, танцы, хорошо учились и точно знали, что будут делать завтра. «Русский мир» все сломал. На эвакуацию Зубенки долго решались, но становилось все страшнее. Как собрались – ныне мать не помнит. «10 детей собрать очень сложно. Они между собой еще бегают. Старшие нам помогли, говорят: вы с документами, мы с вещами. То, что нужно было для младших, они собрали все, даже лекарства. Даже то, чтобы не укачевало детей, у нас даже это было лекарство», — рассказывает женщина.

Убегали в никуда, пришли в себя на вокзале в Ивано-Франковске и поняли: такой большой семье найти убежище в перенасыщенном переселенцами городе – огромная проблема. Помогли монахи — монастырь приютил именно многодетные семьи и реабилитационных центров, а также переселенцев с животными, которых неохотно поселяли горожане. С февраля здесь успели пожить более трехсот человек. Монахи переоборудовали свой реколлекционный центр – на светском языке, гостиницу. А прихожане снесли все: от постели до зубных щеток.

«Были только мысли, как уложить, то есть как расселить. Потому что в принципе комнаты у нас двухместные. Эту комнату, в которой сейчас живут 14 человек – это 4-местная, ну может быть 6-местная, максимум. Но вы видели, что там и 14-м не тесно. Что могли, то делали – доставляли кровати, соединяли», – говорит настоятель монастыря Святого Иосифа отец Андрей.

Зубенки постепенно приходят в себя — среди ночи дети уже не просыпаются от страха. И каждый день спрашивают родителей, когда домой. «У нас в селе наши ребята, наше ВСУ сказали, что нас вернут. Когда мы уезжали, они нам конфеты по рукам передавали детям и говорят: это не надолго, мы вас заберем! Вы – наши. Дети – это наше будущее», – вспоминает Оксана.

Читайте также:

В Николаевской области военные применяют гаубицы, чтобы "выкурить" врага из его окопов

Российские кафиры убили украинского пилота-дрифтера под Черниговом

Страдают от пыток и репрессий: в Высокополье в Херсонской области погибли 25 мирных жителей