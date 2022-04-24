На Прикарпатье накануне святили паски на центральной площади, а во Львове устроили чуть ли не освящаемый "конвейер"

На Прикарпатье накануне святили паски на центральной площади, а во Львове устроили чуть ли не освящаемый "конвейер"

В некоторых западных областях Украины пасхальные корзины в церковь начали нести накануне, чтобы избежать большого скопления людей одновременно.

Дважды в день в регионе звучала тревога, однако верующих не распугала. Об особенностях Пасхи во время войны, в ТСН.

Кто только с пасками в руках, но большинство с праздничными корзинами, наполненными пасками, пасхальными яйцами, колбасками — люди собираются в центре Ивано-Франковска, прямо на площади. Сюда приходят и епископы Украинской Греко-Католической церкви и Православной Церкви Украины. Впервые так вместе они совершают Пасхальное богослужение и святят пасхи.

«Большинство здесь – переселенцы – прихожане разных конфессий. Именно ради них и организовали совместное богослужение. Чтобы даже вдали от дома они отпраздновали самый светлый христианский праздник», — отмечают священники.

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«Мы не дома, но мы все равно дома, потому что мы в Украине. Мы из Харькова. И каждый год мы празднуем этот праздник, ходим в церковь, печем паски. В этом году мы не пекли, потому что здесь скромные условия, очень много людей и мало места. Мы купили, ведь мы верим. И пришли с верой, что мы победим», – говорят прихожане.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, нужно объединять, нужно встречать этот великий праздник Пасхи. Ведь свет все равно сильнее тьмы. Пусть Бог подарит нам победу. Ну, а за победой придет и мир», - убеждает мэр города Руслан Марцинкив.

А в городских храмах Львова обряд освящения корзин в этом году начали еще в первой половине дня, чтобы люди не скапливались, а приходили постепенно. Корзины традиционно покрыты роскошными вышитыми рушниками, а сами люди празднично наряжены. Но говорят: на самом деле на душе тяжело. «Как посмотрю тот Мариуполь, все города разбиты, у меня сердце кроется, у меня слезы текут. Меня маленькой вывезли в Сибирь, а сейчас и не знаю, наверное, еще хуже. Мирного неба нам всем», – говорит львовянка Орыся.

«Немного радость, что праздник подходит, а остальные грусти, слезы за ребятами, за детьми, которые там погибли», — говорят прихожане.

Воскресение – это символ победы, ведь Господь победил смерть, говорит военный капеллан и придает сильная вера и искренняя молитва каждого христианина приближающий день нашей победы. «Бог есть рядом с нами, готовый всегда нас поддержать, помочь, идти с нами и тропами испытаний, но будем уверены, что каждая эта тропа с Богом, она завершается победой и Воскресением и жизнью», — отмечает капеллан.

В Луцке в храмы идут целыми семьями, многие планировали традиционно — на целую ночь, однако комендантский час заставил людей поменять планы, поэтому святили паски от обеда и до ночи. Те, кого она застала в храме, вынуждены остаться там до утра.

Пасха в условиях войны: как в этом году изменился праздник для украинцев

«Мы пойдем домой, включим телевизор, будем ждать со своей уже освященной кошечкой», – говорят прихожане.

«Пришли посвятить пасху, но с очень тревогой на душе. Хочется победы, хочется, чтобы скорее победили, выгнали рашистов и в Украине воцарился мир», — добавляют люди.

Кто не успеет, или же не сможет освятить пасхи в храме, могут помолиться дома и окропить пищу священной водой — успокаивают священники, потому что главное – вера в Бога и в Украину.

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