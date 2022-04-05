На Прикарпатье простились с двумя братьями-россиянами, героически защищавшими Украину

Их тела с поля боя забрал отец, который и сам стал добровольцем в войне с Россией.

На Прикарпатье простились с двумя братьями Бутусиными – Романом и Леонидом. Они погибли бок о бок, защищая от российских оккупантов Черниговщину. Сами – россияне. В 2014 году их родители, убегая от репрессий путинского режима, переехали в Украину. Глава семьи сразу добровольцем пошел воевать в АТО. На фронте он и сейчас. Тела своих сыновей смог забрать домой только тогда, когда поле их последнего боя освободили от рашистов.

Об этом говорится в ТСН.

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Сотни людей пришли попрощаться с братьями – Роману Бутусину было 24 года и Леониду – 21. В небольшом городке на Прикарпатье их очень уважали. «Кровь ваша, мои дорогие, любимые дети, она пролита не зря. Это будет залогом нашей будущей победы. И восстание внутри самой России. Я все же думаю и надеюсь, что совесть проснется у этих мужиков, называющих себя россиянами», — так на видео Олег Бутусин, который и сам воюет, снял на месте последнего боя своих сыновей.

Он сам нашел их тела и по крупицам собрал информацию об этом бое. Силы с оккупантами, говорит, были неравные. Роман и Леонид погибли бок о бок на Черниговщине, защищая село Лукашевка. «С нашей стороны было 2 танка Т-64. А из них – до 40 единиц техники. Они подвели БМП 2 противника – это как минимум. Зная их характер, я понял, что они дрались до конца», – говорит отец.

С многодетной семьей Бутусиных ТСН познакомилась 8 лет назад. Когда они из российского Владивостока, убегая от преследований путинского режима, поселились на Прикарпатье. Себя они называли русскими националистами и были в оппозиции к тамошнему режиму. За то, что они не молчали, ФСБ главу семьи объявила в розыск.

Однако переехать именно в Украину, говорит Олег, их все же побудила война на Донбассе. Он сразу же пошел воевать добровольцем в рядах «Правого сектора». Старшие сыновья Роман и Леонид поступили в Академию Сухопутных войск. И хотя со временем начались проблемы со здоровьем и они могли избежать фронта, все же контрактниками пошли защищать Украину. «Они были военными до мозга костей. Они все изучали, им было все интересно. Они умели стрелять из всего», — убеждает мужчина.

В многодетной семье Бутусиных еще десять детей. Подрастают другие сыновья. Григорий – студент, но сейчас добровольцем с отцом тоже ездит на передовую. Еще два меньших мальчика тоже мечтают о военной карьере и сейчас учатся в профильном лицее.

На Прикарпатье простились с двумя братьями Бутусиными

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