На Прикарпатье восстанавливается дистанционка: к обучению приобщилось более трех тысяч детей-переселенцев

На Прикарпатье восстанавливается дистанционка: к обучению приобщилось более трех тысяч детей-переселенцев

В регионе с начала российского вторжения были двухнедельные каникулы.

В Ивано-Франковской области к дистанционному обучению приобщилось более трех тысяч учеников школ и профтехнических заведений из числа внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Дистанционное обучение в области стартует с понедельника, 14 марта. К слову, после вторжения российской федерации учеников отправили на продолжавшиеся две недели каникулы.

Для регистрации необходимо только заполнить форму:

В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в областном центре более 700 детей-переселенцев будут учиться дистанционно в гимназиях и лицеях города.

Напомним, что с 14 марта образовательный процесс возобновляется в большинстве регионов: МОН создало Всеукраинское онлайн расписание.

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