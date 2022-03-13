На Прикарпатье восстанавливается дистанционка: к обучению приобщилось более трех тысяч детей-переселенцев

В регионе с начала российского вторжения были двухнедельные каникулы.
В Ивано-Франковской области к дистанционному обучению приобщилось более трех тысяч учеников школ и профтехнических заведений из числа внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
Дистанционное обучение в области стартует с понедельника, 14 марта. К слову, после вторжения российской федерации учеников отправили на продолжавшиеся две недели каникулы.
Для регистрации необходимо только заполнить форму:
- для учащихся школ
- для учащихся ЗПТО
- для студентов профессионального высшего образования
В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в областном центре более 700 детей-переселенцев будут учиться дистанционно в гимназиях и лицеях города.
Напомним, что с 14 марта образовательный процесс возобновляется в большинстве регионов: МОН создало Всеукраинское онлайн расписание.
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