На Прикарпатье задержали киевлянку, передававшую России данные о работе военного аэродрома

Киевлянке сообщено о подозрении в государственной измене.
В Прикарпатье задержали киевлянку, которая собирала данные о работе военного аэродрома и передавала их России.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, с декабря 2021 года подозреваемая собирала информацию о работе аэродрома воинской части в Прикарпатье и передавала ее представителям Российской Федерации. Она поселилась недалеко от аэродрома, изучала места посадочного курса самолетов, фиксировала с помощью фото и видеосъемки факты вылетов самолетов и отправляла данные оккупантам.
Подозреваемая оказывала помощь в проведении взрывной деятельности против Украины. Киевлянке поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).
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