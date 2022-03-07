На Прикарпатье задержали киевлянку, передававшую России данные о работе военного аэродрома

На Прикарпатье задержали киевлянку, передававшую России данные о работе военного аэродрома

Киевлянке сообщено о подозрении в государственной измене.

В Прикарпатье задержали киевлянку, которая собирала данные о работе военного аэродрома и передавала их России.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, с декабря 2021 года подозреваемая собирала информацию о работе аэродрома воинской части в Прикарпатье и передавала ее представителям Российской Федерации. Она поселилась недалеко от аэродрома, изучала места посадочного курса самолетов, фиксировала с помощью фото и видеосъемки факты вылетов самолетов и отправляла данные оккупантам.

Подозреваемая оказывала помощь в проведении взрывной деятельности против Украины. Киевлянке поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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