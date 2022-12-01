На примере Второй мировой: Данилов рассказал, как наказать россиян за войну в Украине

Руководство России должно оказаться на скамье подсудимых из-за вторжения в Украину, а жители РФ должны почувствовать на себе такое отношение, как было к немцам после Второй мировой войны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

Комментируя перспективы создания спецтрибунала для расследования военных преступлений России, Данилов заявил:

"Мы отрабатываем эти вопросы с первого дня войны. Только на этой неделе наш генеральный прокурор находится за пределами страны в Великобритании, занимается этим вопросом. Министр юстиции находится в общении с нашими партнерами. Все без исключения работают над этим вопросом. Компенсация будет обязательно. Единственное, что хотел бы сказать – те дети, которых убили россияне, те пожилые люди, женщины, мужчины, которых убили эти мерзавцы – мы их не сможем вернуть к жизни. Это то, что не может измеряться деньгами, какими-то вещами".

Как подчеркнул секретарь СНБО, "должна быть наказана Московия, Россия, и все их руководство должно сидеть на скамье подсудимых".

"Возвращаясь к ситуации после Второй мировой войны, хочу напомнить, что некоторые страны немцам вообще запрещали въезд на свою территорию, запрещали работать на своей территории. Я больше, чем уверен, что в отношении россиян будут введены такие же вещи. Потому что должны нести ответственность за все, что они там начали делать последние 20 лет", — заявил он.

Также Данилов обратился к украинцам по поводу массированных ракетных ударов России.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вам об этом будут сообщать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложна", — отметил он.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине, причиненных вторжением.

Российское руководство пообещало делать все, чтобы не допустить ареста своих зарубежных активов для возмещения ущерба.

Однако в Украине настроены оптимистично. Выплата репараций является одним из ключевых условий, которые выдвигает президент Владимир Зеленский для мира с Россией. В Офисе президента заверили, что РФ "за все свои преступления заплатит во всех смыслах". В заявлениях украинских официальных лиц фигурирует сумма в 300 и более миллиардов долларов компенсации.

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