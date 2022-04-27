На прощание с погибшими во время обстрела одесской многоэтажки приходили со всего города

На прощание с погибшими во время обстрела одесской многоэтажки приходили со всего города

В Одессе прощались с погибшими в результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому, где в одной квартире погибли сразу три поколения женщин – бабушка, мать и трехмесячная дочь.

История семьи Глодан всколыхнула всю Украину – ракета попала именно в их квартиру. Мужчина мгновенно потерял своих самых дорогих людей, поэтому поддержать его и отдать дань памяти погибшим, не сговариваясь, приехали люди со всего города, об этом говорится в ТСН.

К собору в центре Одессы из разных районов города идут сотни человек. Здесь и соседи погибшей семьи и горожане, которые не знали ее, но не смогли остаться в стороне.

28-летняя Валерия, ее мать и трехмесячная дочь Кира во время обстрела были дома, а мужчина, готовившийся к Пасхе, пошел в магазин за продуктами к праздничному столу. Только женщины услышали сигнал тревоги — вместе с малышами спрятались в ванной комнате, но это их не спасло. Ракета, выпущенная россиянами, попала именно в их квартиру.

В тот день ракета, выпущенная россиянами, мгновенно унесла жизни восьми человек, еще восемнадцать — оказались в больнице.

При обстреле дома погибла еще одна молодая пара — вице-чемпионка южного региона по бодибилдингу Людмила Черновецкая и ее муж Богдан. Женщина была на третьем месяце беременности, пара ждала своего первенца.

Стены шестнадцатиэтажной новостройки до сих пор в копоти, в четвертой секции сквозная дыра, чуть ли не во всех окнах вылетели стекла. Коммунальщики убрали обломки во дворе и расчистили тротуар. Дом будут восстанавливать. «Подлежит восстановлению за проведение некоторых работ по усилению несущих конструкций, требующих усиления. Сегодня строительные компании объединились, помогают металлом для того, чтобы обвязать эти колонны, помогают бетоном», – говорит городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Людям предложили временное жилье, но большинство отказались. Кто-то уехал к знакомым, кто-то после пережитого – уехал из города. Судмедэксперты сейчас проводят анализ ДНК, чтобы установить личности всех жертв ракетного удара.

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