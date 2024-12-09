"Ни одна страна мира не испытывала подобных атак" — Зеленский рассказал, чем Россия атаковала Украину на прошлой неделе

Города и общины Украины ежедневно подвергаются террористическим атакам, но наши защитники неба непрерывно противостоят российскому террору.

В течение недели армия РФ совершила более 500 авиабомбовых ударов, использовала почти 500 дронов и выпустила около 400 ракет разных типов против Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов", — рассказал он.

По его словам, ни одна страна мира не подвергалась подобным атакам ежедневно в течение столь длительного времени.

Зеленский подчеркнул, что этот террор и война не должны быть проблемой только для Украины; для достижения справедливого мира необходимо единство всех стран мира.

Напомним, в ночь на 9 декабря Украина в очередной раз отражала российскую атаку. Враг запустил две управляемые авиаракеты, 37 ударных "Шахедов" и беспилотники других типов.

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