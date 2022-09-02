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На противоположном от Никополя берегу Днепра количество оккупантов снизилось — глава района

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На противоположном от Никополя берегу Днепра количество оккупантов снизилось — глава района

Фото: Associated Press

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что на противоположном от города берегу Каховского водохранилища стало меньше оккупантов.

По его словам, движение вражеской техники также стало менее активным.

Об этом Евтушенко написал в своем Телеграмме.

"Имею несколько хороших новостей. Первая заключается в том, что сегодня в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела территории района. Вторая в том, что за последние дни на противоположном берегу стало меньше живой силы и техники оккупантов. ВСУ работают! К вечеру, на противоположном берегу зафиксировано движение вражеской техники. Оно не такое активное, но присутствует", — написал Евтушенко.

Напомним, эстонская разведка заявила, что активные бои в Украине завершатся уже через 7-9 недель. Затем война станет статической.

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