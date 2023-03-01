На публике появляется Путин или его двойники: эксперт указал на нюансы

На митинге в "Лужниках" за руки с бойцами здоровался "другой Путин" с более одутловатой физиономией, говорит Пионтковский.

Российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский рассказал, кто появляется на публике — настоящий диктатор РФ Владимир Путин или его двойники, о которых время от времени поговаривают в обществе.

Об этом рассказал российский математик, публицист и политический деятель из США Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freedom.

Эксперт считает, что у Путина несколько двойников. По его мнению, диктатор пошел на такой шаг из-за патологической обеспокоенности собственной безопасностью.

"Сейчас я вывел для себя правило определения его двойников: если Путин участвует во встречах с неподготовленным населением, то выступает двойник. Во время выступления перед Федеральным собранием присутствовал один человек, ведь ближайшие зрители были расположены в 40 м от него, а на митинге в Лужниках за руки с бойцами здоровался другой с более одутловатой физиономией. То есть их несколько. Но основное функциональное разделение — его патологическое обеспокоенность собственной безопасностью", — указал Пионтковский.

Напомним, политолог Николай Давидюк считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин впервые начал распространять тезисы, мол, РФ хотят уничтожить, что свидетельствует о нехватке месседжей для внутренней пропаганды. Однако даже россияне мало верят в эту пропаганду. Давидюк считает, что тот факт, что Путин "прячется в бункере", и добавил диктатору проблему с психикой.

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