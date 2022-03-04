На Путина следует давить до тех пор, пока он наконец-то не остановится — Блинкен

На Путина следует давить до тех пор, пока он наконец-то не остановится — Блинкен

Блинкен подчеркнул, что США настроены делать все, чтобы помочь Украине вернуть свою независимость.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины наверняка завершится не скоро, поэтому нужно продолжать давить на президента страны-оккупанта Владимира Путина.

Об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, пишет УНИАН.

"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится. И потому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать их. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", — заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что останавливаться в усилиях, направленных против ужасающих действий президента РФ Владимира Путина ни в коем случае нельзя.

"Мы должны поддерживать это до тех пор, пока он не остановится, пока не закончится война — российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", — подчеркнул Блинкен.