На Путина следует давить до тех пор, пока он наконец-то не остановится — Блинкен

Блинкен подчеркнул, что США настроены делать все, чтобы помочь Украине вернуть свою независимость.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины наверняка завершится не скоро, поэтому нужно продолжать давить на президента страны-оккупанта Владимира Путина.
Об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, пишет УНИАН.
"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится. И потому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать их. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", — заявил Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что останавливаться в усилиях, направленных против ужасающих действий президента РФ Владимира Путина ни в коем случае нельзя.
"Мы должны поддерживать это до тех пор, пока он не остановится, пока не закончится война — российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", — подчеркнул Блинкен.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед.
- Боевых бронированных машин – 939 ед.,
- артиллерийских систем –105 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 18 ед.,
- самолетов – 33 ед. (уточняется),
- вертолетов – 37 ед.,
- автомобильной техники – 404 ед.,
- легкие скоростные катера — 2 ед.,
- цистерн из ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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