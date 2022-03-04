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На Путина следует давить до тех пор, пока он наконец-то не остановится — Блинкен

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На Путина следует давить до тех пор, пока он наконец-то не остановится — Блинкен

Associated Press

Блинкен подчеркнул, что США настроены делать все, чтобы помочь Украине вернуть свою независимость.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины наверняка завершится не скоро, поэтому нужно продолжать давить на президента страны-оккупанта Владимира Путина.

Об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, пишет УНИАН.

"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится. И потому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать их. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", — заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что останавливаться в усилиях, направленных против ужасающих действий президента РФ Владимира Путина ни в коем случае нельзя.

"Мы должны поддерживать это до тех пор, пока он не остановится, пока не закончится война — российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", — подчеркнул Блинкен.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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