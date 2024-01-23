На "Рамштайн-18" Остин призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО

Ллойд Остин заверил, что США настроены поддерживать Украину и ее борьбу за свободу.

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18 по счету, началось вторник, 23 января. Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с речью на мероприятии в ходе участия онлайн.

Об этом говорится в Twitter (X) Министерства обороны США.

Глава оборонного ведомства Штатов призвал участников "Рамштайна" предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

"Путин продолжает жертвовать шокирующим количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных", — говорится в его заявлении.

Также глава Пентагона отметил, что страны-союзники не должны "колебаться в поддержке Украины".

Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты настроены поддерживать Украину и ее борьбу за свободу.

Министр обороны США добавил, что во вторник на заседании министр обороны Украины Рустем Умеров расскажет о ситуации на поле боя.

"Борьба Украины важна для всех наших стран. Украинские невероятно храбрые войска продолжают свое сражение против кремлевских захватчиков на огромной линии фронта на востоке и юге Украины в условиях суровой зимней погоды", — отметил он.

По словам Остина, украинские защитники продолжают наносить значительные потери силам Кремля. Он отметил, что украинцы отвечают на жестокость президента РФ Путина мужеством и неповиновением.

Напомним, администрация США считает, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты.