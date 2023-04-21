На "Рамштайне" приняли решение о защите неба над Украиной: сначала будут системы ПВО, а самолеты — потом

Глава украинского Минобороны заявил о потребности Украины в западных самолетах как части противовоздушной обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате Рамштайн сообщил о том, что западные партнеры будут поставлять для защиты неба над Украиной наземные системы противовоздушной обороны, а следующим этапом переговоров по военной помощи будут поставки боевых самолетов.

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

"Реальнее сейчас поставить системы, которые базируются на земле, они есть у всех партнеров, и это может усилить способность нашей ПВО. Самолеты требуют более длительного обучения, более сложного обслуживания, восстановления и применения", — пояснил Резников.

При этом министр обороны Украины подчеркнул, что вопрос поставки западных самолетов Украине не отменяется, и выразил уверенность, что Украина их получит.

“Мы подтвердили нашу потребность в западных самолетах как части ПВО. И я уверен, что у нас будут современные поколения 4++ боевые самолеты. Но прямо сейчас мы говорим о главных потребностях – наземной ПВО. Мы обсуждаем боевые самолеты как следующий этап”, – заявил он.

При этом Резников отметил, что пока еще не принято решение о том, какой именно западный самолет станет основой будущих украинских Военно-воздушных сил.

Глава украинского оборонного ведомства заявил, что в целом доволен результатами сегодняшней встречи, на которой западные партнеры выразили твердые заверения, что они будут с Украиной до конца этой войны.

"Для них – это победа Украины. Это очень важно для меня", – подчеркнул министр.

Напомним, 21 апреля состоялось 11 заседание в формате "Рамштайн" — встреча министров обороны разных стран, поддерживающих Украину.

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