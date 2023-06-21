На расстоянии 380 метров: Сырский показал, как снайперы уничтожают врага в Бахмуте

Командующий Сухопутными войскамиАлександр Сырский показал, как украинские снайперы уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении. В частности, в Бахмуте Донецкой области.

Он поделился в своем Telegram видео одной из таких сделок.

"Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр", — говорится в сообщении Сырского.

По его словам, ликвидация российских окупантов происходила с дистанции 380 метров. Все прошло успешно.

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба сообщалось о тяжелых боях на фронте. Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, 20 июня, произошло 40 боевых столкновений.

Спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил утром 21 июня, что украинские Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что 20 июня украинские Вооруженные силы вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. оккупанты всеми силами пытаются остановить наступление ВСУ.

Читайте также: