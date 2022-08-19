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На рассвете россияне нанесли по Харькову пять ракетных ударов: в ОВА сообщают об одной погибшей

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На рассвете россияне нанесли по Харькову пять ракетных ударов: в ОВА сообщают об одной погибшей

Фото: Associated Press

Утром 19 августа русская армия снова обстреляла мирное население Харькова.

Зафиксировано не менее пяти ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах Харькова. Известно о разрушении гражданской инфраструктуры.

Детали утренней атаки РФ на город рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В Киевском районе россияне разрушили здание одного из заведений высшего образования. По состоянию на 09:00 известно об одной погибшей женщине. Она была охранницей в учебном заведении.

В Основянском районе захватчики обстреляли здание гражданского предприятия. В Немышлянском — ракеты попали в два частных дома.

По словам Синегубова, на месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Кроме того, в течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать артиллерии населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, горела трава и пшеница в поле. В Золочевском обществе возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях. В Печенегах, Чугуевского района, ранения получил 68-летний мужчина.

В ОВА подчеркивают, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В районе Изюма враг пытался наступать на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка. ВСУ держат позиции и наносят врагу ощутимые потери.

Как сообщалось, утром 19 августа армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Харьков. На рассвете, в 05:44, оккупанты нанесли удары по трем районам города. Под ударами оказались Киевский, Основенский и Немышлянский районы.

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