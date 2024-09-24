На рассылку бумажных повесток по почте Кабмин выделил 72 млн грн

Приведенные данные – это внутренний документ министерства, к которому доступ имеют только сотрудники.

Кабинет Министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

Об этом сообщила "Украинская правда".

"С целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении", — говорится в сообщении.

Внутренний документ министерства/УП

Минэкономики планирует печатать 300 тысяч повесток в месяц. Также, приведенная информация является внутренним документом министерства, к которому доступ имеют только сотрудники ведомства.

Напомним, мы писали ранее, какие проблемы от повесток "Укрпочтой" и кому они придут первыми.

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