На разминирование всей территории Украины уйдет почти 10 лет – Монастырский

На полное разминирование украинских территорий, где длились до сих пор боевые действия, понадобится до 10 лет.

В настоящее время заминированными остаются около 300 тысяч квадратных километров украинских земель.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Россию пиротехники успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе около 2 тысяч авиабомб.

В то же время Монастырский подчеркнул, что это только поверхностное разминирование. Сегодня почти половина территории Украины загрязнена неразорванными боеприпасами. Опасными остаются леса и лесополосы.

Напомним, водолазы-саперы во время обследования Десны обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500, весом в полтонны, и несколько артиллерийских снарядов.

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