На разрушенном оккупантами стадионе в Чернигове сыграли в футбол (фото)

Арена не раз пострадала от обстрелов.
В субботу, 16 апреля, на разрушенном российскими оккупантами стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове, где проводит домашние матчи "Десна", собрались жители города и сыграли в футбол.
Об этом сообщает "Футбол Украины".
Отмечается, что со счетом 2:0 победу в поединке одержала команда "Солнышко".
Напомним, что на этой неделе около ста жителей Чернигова собрались на этом стадионе, чтобы разобрать завалы.
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