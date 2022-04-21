На разрушенных улицах Бучи уже устилают новый асфальт, но люди до сих пор стоят в очередь к волонтерам по хлеб

На разрушенных улицах Бучи уже устилают новый асфальт, но люди до сих пор стоят в очередь к волонтерам по хлеб

Киевские города-спутники столицы больше месяца были под оккупацией, на некоторых улицах было целое нашествие российской техники.

После освобождения фотографии оттуда облетели весь мир, ну а теперь ее не узнать – здесь уж пусто и даже свежий асфальт. И это лишь маленький пример, которым украинцы могут быть сплоченными и трудолюбивыми, отмечается в ТСН.

Буча когда-то была городом уюта в 30 километрах от Киева. Впрочем, после почти месяца "ада на земле", который здесь устроили русские войска, Буча — это город-герой, город-мученик.

Кроме рашистских зверств город пережил и гуманитарную беду. Люди прятались в подвалах без света, воды и продовольствия. Даже сегодня, через 20 дней после освобождения, до сих пор очереди за хлебом от волонтеров. Денег здесь не требуют, кто сколько может, столько оставляет, по желанию. «У военных есть обязанность воевать, потому что они военные, я пекарь, мой долг печь, потому что я пекарь вот и все», — говорит пекарь-волонтер Ярослав Бурковский.

Сегодня ребята только вдвоем приготовили сто хлебов. На следующей неделе хотят за день печь уже по 5 сотен. А еще – к празднику будут угощать людей пасками. Мол, чем больше работы – тем лучше. «Нужно заниматься работой: строить, печь, что-то налаживать, свет и так далее. Поэтому не время думать о том, что было. Конечно это болезненно, то, что произошло, но когда ты будешь об этом говорить — когда ты будешь работать?», — добавляет Ярослав.

Сейчас улица в Буче, фотографии которой облетели весь мир из-за скопления сожженной вражеской техники, уже пуста. Металлолом уже убрали, даже дорожное покрытие успели обновить, но вот с другой стороны – до нуля разрушены человеческие дома, они напоминают, через какой ужас пришлось пройти горожанам.

Associated Press

Пока на восстановление жилья государство только собирает заявки – с дорогами проще - горячий асфальт засыпать, катком разровнять. Чтобы трасса, где еще недавно пылали танки, стала вновь пригодной для мирной жизни. «Солярка была разлита, она выедает асфальт. То есть все вырезали, вычищали», – говорят дорожники.

12-часовой рабочий день теперь обычное дело для Вадима и его бригады. Только в Буче и соседних Ирпене и Бородянке от последствий боевых действий зачищено 125 километров дорог. И многие участки нуждаются хотя бы в ямочном ремонте.

Все что забрали с улиц Бучи, теперь можно увидеть на свалке на окраине города — сюда потягивали уничтоженную технику, в основном это выжженные дотла боевые машины рашистов, кое-где на краске еще остались следы их маркировки. Но есть здесь и десятки автомобилей местных жителей, прошитых вражескими снарядами, не останавливали оккупантов даже надписи «Дети» и «Люди». Остались в авто и фрагмент молитвы под лобовым стеклом и белый флаг. Но не спасало ничего, дыры от пуль и осколков иногда размером с кулак.

«Я до этого думала, что есть Женевская конвенция, после этого я поняла, что это изверги, не военные, это садисты», — говорит волонтер Мария.

Оккупанты не жалели ни людей, ни животных. Известная бучанская ветеринарка и зооволонтер Мария Микитюк поняла это, когда незваные гости расстреляли ее подопечную собаку. Все время оккупации она оставалась в Буче.

Говорит, что уехать не могла, ведь многие выезжая оставили в городе своих животных, просто выпустив их на улицу. Тех нужно было кормить, ухаживать, а иногда и лечить. Иногда бучанцы приносили раненых домашних любимцев, а порой подопечные находятся сами. «Во время первых ударов забежал к нам здоровенный алабай и потом хозяева нашлись, мы все его испугались, но мы поняли, что мы все равны в этих условиях, все равно должны выживать», — говорит девушка.

Ее страница в соцсети сейчас – это сплошные благодарности от хозяев, чьи зверьки выжили благодаря покровительнице. А сама Мария отправляется в очередной рейд, потому что пора кормить кошек по-соседству.

И хотя знает страшную статистику погибших во время оккупации, Мария все же верит: животные Бучи дождутся своих хозяев. И жизнь в городе снова восстанет из руин.

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