На российских дронах появились странные «усы»: «Флэш» раскрыл, что это на самом деле

Герань с усами.

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Российские войска начали использовать для атак на Украину дроны типа “Герань” с необычной деталью — металлическими «усами».

Военный специалист в области радиотехнологий и связи, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов объяснил, для чего они нужны.

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По его словам, предположения о том, что «усы» могут быть дополнительными антеннами или сложными сенсорами, не подтвердились. На самом деле это простой механический детонатор.

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«С "усами" на "Геране" разобрались. Это обычный механический детонатор», – сообщил Бескрестнов.

Герань с усами.

Конструкция состоит из металлической трубки и стержня. Когда они затрагивают препятствия, электрическая цепь замыкается и поступает команда на подрыв боевой части.

"Все механически просто, никаких сенсоров или сложных датчиков", — подчеркнул специалист.

Россия наращивает производство и запасы ударных дронов

Напомним, по данным собеседников в Силах обороны, Россия существенно нарастила производство новых модификаций ударных дронов. Ежемесячный выпуск «Герани-4» и «Герани-5» может составлять около 2000 единиц.

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Увеличить производство РФ смогла, в частности, благодаря сворачиванию сборки предыдущей реактивной версии «Герань-3» и перенаправлению части комплектующих на более новые модели. В то же время, дальнейшее масштабирование ограничивает дефицит турбореактивных двигателей, которые Россия преимущественно получает из Китая. По данным источников, Москва уже пытается наладить их собственное производство.

Отдельной угрозой остаются большие запасы обычных поршневых "Шахедов". По состоянию на прошлую неделю их количество могло составить около 10 тысяч единиц.

Россия также продолжает длительные дроновые и ракетные атаки по украинским городам, в частности, Киеву и Одессе. Военные эксперты отмечают, что такие удары имеют не только военный, но и психологический эффект и создают постоянную нагрузку на ПВО и гражданскую инфраструктуру.

Дополнительной угрозой становятся дистанционно управляемые FPV-дроны, операторы которых могут находиться на территории РФ. Для противодействия таким атакам Украине необходимо дальнейшее усиление низковысотных ПВО, систем обнаружения и локальной защиты критической инфраструктуры.

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