На российских кораблях полсотни ракет готовы в любой момент нанести удар по Украине — ОК "Юг"

Корабельная группировка Черноморского флота РФ у берегов Украины имеет переменный состав и постоянно угрожает ракетными ударами.
В Черном море у берегов Украины на российских кораблях в постоянной готовности для нанеения ракетных ударов находятся не менее полусотни ракет морского базирования.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
По опубликованной информации, в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, однако ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения ему не позволяют.
В то же время эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 оккупанта, поражены два танка и две БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов в Херсонской области.
В командовании также подтвердили, что 11 мая враг совершил ракетную атаку на Одесскую область, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.
Напомним, сейчас все еще существует угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне.
Читайте также:
- "Москва" сгорела и пошла ко дну: все о пожаре на крейсере РФ, уничтоженном украинскими ракетами
- С уничтожением крейсера "Москва" обстрелов меньше не станет, а на дне следует поискать еще и ядерное оружие
- Украинские военные уничтожили уже 26 тысяч российских солдат – Генштаб обновил данные о потерях армии РФ