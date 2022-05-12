На российских кораблях полсотни ракет готовы в любой момент нанести удар по Украине — ОК "Юг"

На российских кораблях полсотни ракет готовы в любой момент нанести удар по Украине — ОК "Юг"

Корабельная группировка Черноморского флота РФ у берегов Украины имеет переменный состав и постоянно угрожает ракетными ударами.

В Черном море у берегов Украины на российских кораблях в постоянной готовности для нанеения ракетных ударов находятся не менее полусотни ракет морского базирования.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

По опубликованной информации, в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, однако ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения ему не позволяют.

В то же время эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 оккупанта, поражены два танка и две БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов в Херсонской области.

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В командовании также подтвердили, что 11 мая враг совершил ракетную атаку на Одесскую область, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

Напомним, сейчас все еще существует угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне.

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