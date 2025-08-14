- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2710
- Время на прочтение
- 1 мин
На российском полигоне зафиксировали подготовку к запуску межконтинентальной ракеты - что планирует Москва
Спутниковые фото полигона Панково в Баренцевом море показали необычную активность. Аналитики считают, что Россия может на этой неделе провести испытания межконтинентальной ракеты "Буревестник".
Спутниковые снимки полигона Панково в Баренцевом море свидетельствуют об активизации военной деятельности РФ, которая может подготовиться к запуску межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".
Об этом сообщает Reuters.
Изображения из архипелага Новая Земля показывают увеличение количества персонала, прибытие дополнительных кораблей и самолетов в район полигона.
Анонимный западный источник в сфере безопасности подтвердил агентство Reuters, что речь идет именно о подготовке к испытанию "Буревестника". По оценкам аналитиков, запуск может состояться уже на этой неделе.
”Буревестник” — разработка российского ОПК, позиционируемая как ракета с ядерной энергетической установкой и практически неограниченной дальностью полета.
Ранее ТСН.ua сообщал, что Москва может применить ядерное оружие более масштабно, чем все ожидали. По новым данным аналитиков, Россия имеет "весомый стимул" перейти к применению более мощного ядерного оружия из-за наращивания военных возможностей НАТО.