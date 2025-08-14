На российском полигоне зафиксировали подготовку к запуску межконтинентальной ракеты - что планирует Москва

Спутниковый снимок оборудования на испытательном полигоне Паньково на острове Южный архипелага Новая Земля в Баренцевом море / © reuters.com

Спутниковые снимки полигона Панково в Баренцевом море свидетельствуют об активизации военной деятельности РФ, которая может подготовиться к запуску межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".

Об этом сообщает Reuters.

Спутниковые снимки. / © reuters.com

Изображения из архипелага Новая Земля показывают увеличение количества персонала, прибытие дополнительных кораблей и самолетов в район полигона.

Анонимный западный источник в сфере безопасности подтвердил агентство Reuters, что речь идет именно о подготовке к испытанию "Буревестника". По оценкам аналитиков, запуск может состояться уже на этой неделе.

Спутниковые снимки. / © reuters.com

”Буревестник” — разработка российского ОПК, позиционируемая как ракета с ядерной энергетической установкой и практически неограниченной дальностью полета.

