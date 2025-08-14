ТСН в социальных сетях

На российском полигоне зафиксировали подготовку к запуску межконтинентальной ракеты - что планирует Москва

Спутниковые фото полигона Панково в Баренцевом море показали необычную активность. Аналитики считают, что Россия может на этой неделе провести испытания межконтинентальной ракеты "Буревестник".

Кирилл Шостак
Спутниковый снимок оборудования на испытательном полигоне Паньково на острове Южный архипелага Новая Земля в Баренцевом море

Спутниковый снимок оборудования на испытательном полигоне Паньково на острове Южный архипелага Новая Земля в Баренцевом море / © reuters.com

Спутниковые снимки полигона Панково в Баренцевом море свидетельствуют об активизации военной деятельности РФ, которая может подготовиться к запуску межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".

Об этом сообщает Reuters.

Спутниковые снимки. / © reuters.com

Спутниковые снимки. / © reuters.com

Изображения из архипелага Новая Земля показывают увеличение количества персонала, прибытие дополнительных кораблей и самолетов в район полигона.

Анонимный западный источник в сфере безопасности подтвердил агентство Reuters, что речь идет именно о подготовке к испытанию "Буревестника". По оценкам аналитиков, запуск может состояться уже на этой неделе.

Спутниковые снимки. / © reuters.com

Спутниковые снимки. / © reuters.com

”Буревестник” — разработка российского ОПК, позиционируемая как ракета с ядерной энергетической установкой и практически неограниченной дальностью полета.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Москва может применить ядерное оружие более масштабно, чем все ожидали. По новым данным аналитиков, Россия имеет "весомый стимул" перейти к применению более мощного ядерного оружия из-за наращивания военных возможностей НАТО.

