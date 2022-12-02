На российском телеканале "Дождь" заявили о помощи мобилизованным оккупантам

В России на оппозиционном телеканале "Дождь" заявили о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, которых отправляют убивать украинцев.

На российском телеканале "Дождь" проговорились: там заявили о помощи в оснащении российских оккупантов, которых отправляют в Украину.

Соответствующее заявление прозвучало во время прямого эфира.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в частности, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", — сказал ведущий Алексей Коростелев.

Также он призвал оккупантов отправлять сообщения на почтовый ящик телеканала.

Уже впоследствии заявление ведущего вызвало резонанс в соцсетях и волну хейта в сторону телеканала. Поэтому главный редактор телеканала Тихон Дзядко был вынужден извиняться и заверил, что якобы никакой помощи армия РФ от "Дождя" не получала.

"Телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации", – сообщил Дзядко.

Позже фразу ведущего удалили из повторов и записи эфира.

Отметим, что телеканал "Дождь" позиционирует себя как оппозиционная платформа. Базируется он не в России, а в Латвии, куда редакция была вынуждена переехать из-за притеснений своей деятельности.

Напомним, что в Украине в эфире единого телемарафона произошел конфликт между двумя экспертами из России и США, один из которых спросил другого: "Какого х*я ты меня называешь полковником?".

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