В ночь на 10 марта в Приморском крае РФ на авиабазе в городе Артем местные партизаны подожгли истребитель Су-27.

Об этом сообщили в Telegram-канале легиона "Свобода России", опубликовав видео, которое прислали те, кто улучшил статистику уничтоженных ВСУ российских боевых самолетов.

Иронизируя по поводу умалчивания о таких случаях Министерством обороны РФ, авторы публикации заявили, что на этот раз "ничего не произошло" на авиабазе "Центральная Угловая", где базируется 22 гвардейский авиаполк ВКС РФ.

"Объектом практически ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27", — говорится в сообщении.

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В конце февраля в России в районе военного аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае раздались взрывы.

Тогда же на белорусском аэродроме в Мачулищах в результате двух взрывов получил значительные повреждения российский самолет ДРЛВ (дальнего радиолокационного отслеживания) А-50У, осуществляющий корректировку для нанесения ракетных ударов боевой авиацией РФ по территории Украины.

Напомним, ранее в Ростовской области РФ неизвестные партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым военная техника поступала на войну против Украины.

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