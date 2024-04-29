На РосТВ пробили очередное дно и заявили о "подготовленных детях", которые в Мариуполе убивали оккупантов ножами

Российские пропагандисты никак не унимаются и продолжают пробивать очередное дно в своих лживых заявлениях о войне в Украине. Так, в одной из программ на РосТВ заявили, что когда оккупационная армия РФ заходила в Мариуполь, там уже были "подготовлены" 10-летние дети, которые убивали ножами российских солдат.

"Когда наши заходили в Мариуполь, все наши бойцы говорят, что в Мариуполе приходили дети, 10-11 летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми… и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты", — заявила то ли ведущая, то ли эксперт.

После очередной порции лжи россиянка прямо говорит, что "на войне как на войне" украинских детей жалеть не надо.

Напомним, российский пропагандист высказался о целесообразности ядерного удара по Украине.

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