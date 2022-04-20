На Ровенщине приняли подопечных психоневрологических интернатов из Донбасса: людей травмировала еще и война

Более полутора сотен подопечных психоневрологического интерната эвакуировали на Ровенщину.

Людей с ограниченными физическими возможностями и недостатками психического здоровья более суток поездом доставляли из Покровска Донецкой области, говорится в ТСН.

Военные, медики, спасатели и волонтеры осторожно сносят людей из поезда в Дубно. В нем более полутора сотен человек и все с ограниченными возможностями — из Славянска, Краматорска и Покровска. «Очень тяжело их довезти, очень тяжело их посадить, особенно тех, кто на колясках. 56 – это тяжелобольных лежачих и 50 мобильных, которые могут ходить», – рассказывает волонтер Светлана.

Кого к скорым ведут, кого везут на колясках и несут на носилках, а кого-то просто на руках… Всех быстрее хотят заселить в профильные заведения Ровенщины. Дорога была очень тяжелой, говорит Наталья, которая сопровождала подопечных. «Более суток ехали мы из Покровска. Конечно, тяжело было им. Справились, люди были напуганы», – рассказывает медсестра Наталья Клочко.

Своей очереди поехать в новый дом ждет и 20-летний Леонид. Говорит, хочет выспаться, потому что на родной Донбассе засыпать в последние дни просто боялся. И благодарит всех, кто помог ему и его знакомым быть в безопасном месте. «Огромное вам спасибо всем, Слава Украине!», — говорит юноша.

Один из интернатов заселил более 20 человек из эвакуационного поезда. В общей сложности подопечных из Донецкой области будут принимать в трех интернатах Ровенщины. «Все получили таки психологическую травму и еще вдобавок они психически больны, психологически это большая травма, есть у нас специалисты, которые будут с ними работать», — рассказывает директор Мирогощанского психо-неврологического интерната Григорий Буркацкий.

И опыт такой имеют, потому что в этом же заведении проживают особые переселенцы из Бородянки и того же Донбасса. Все, говорят медики, уже адаптируются в новом доме. Поэтому не сомневаются, что и с новыми гостями все будет хорошо.

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