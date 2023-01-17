На Ровенской АЭС разместили постоянную комиссию МАГАТЭ, чтобы "уменьшить ядерную опасность"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 17 января, открыл постоянную миссию организации на Ровенской атомной электростанции.

Об этом он сообщил у себя на странице Twitter и опубликовал соответствующее видео.

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По его словам, вскоре постоянные миссии МАГАТЭ появятся на всех украинских АЭС, чтобы "уменьшить ядерную опасность" во время войны.

"Сегодня (17 января — ред.) я запустил Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС. В ближайшие дни у нас будут команды на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную опасность во время длительного конфликта", — написал глава МАГАТЭ.

More IAEA experts сейчас на земле в # Ukraine. Сегодня, я объединил IAEA Support and Assistance Mission в Rivne NPP ( #ISAMIR ). В продолжение двух дней, мы должны иметь команды на всех NPPs. Они будут осуществлять technical assistance & help reduce nuclear dangers при ongoing conflict. pic.twitter.com/ruiHfWBON1 – Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 17, 2023

Напомним, ранее в "Энергоатоме" объяснили, какими будут последствия в случае удара России по украинской АЭС.

Смотрящие на каждой АЭС: МАГАТЭ расширяет миссию в Украине