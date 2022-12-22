"На Рождество не угаснет свет нашей веры в себе": Зеленский заверил Конгресс, что Украина не сдастся

По его словам, украинцы будут праздновать Рождество, несмотря на жестокость войны.

Украина держит свою линию обороны и никогда не сдастся.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США.

По его словам, украинцы будут праздновать Рождество, несмотря на жестокость войны, несмотря на то, что в сочельник людям вероятно придется идти в бомбоубежища.

"Через 2 дня мы будем отмечать Рождество, при свечах. Не потому, что это романтично, а потому, что не будет электроэнергии. Даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет ", – заверил глава государства.

Зеленский заметил, что так же, как американские солдаты, которые воевали против гитлеровской нацистской Германии в 1944 году, украинские военные делают то же с войсками Путина.

Напомним, что президента Зеленского встретили в Конгрессе громкими аплодисментами. В своем выступлении он сказал, что в следующем году в войне с Россией наступит перелом.

Перед выступлением президент Зеленский разговаривал с четырьмя лидерами Конгресса США. Также он и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провели короткий брифинг перед выступлением в Конгрессе.