На рубеже Донецкой и Луганской областей военные отбросили врага и закрепились на более выгодных позициях

Но с пехотой на броне, при поддержке танков, россияне атакуют волнами с утра до самой ночи.

Полдесятка авиаударов, более 20 артиллерийских налетов и попытки штурма населенных пунктов пехотой — россияне не прекращают массированные обстрелы украинской линии обороны на границе Луганщины с Донетчиной, говорится в ТСН.

Ложатся и взрываются тяжелые российские снаряды на границе областей почти непрерывно. «Регулярно! Начиная от "Градов", шрапнель, осколки — арта работает постоянно. В среднем где-то 3-4 раза в день авиация прилетает», – рассказывают бойцу.

Об интенсивности вражеских обстрелов можно понять, взглянув на одно из полей — с десяток реактивных "Ураганов" торчат в поле. И военные говорят, это все прилетело сюда в течение последней недели.

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Фронтовые населенные пункты, где еще в самом начале лета бурлила жизнь, сейчас трудно узнать. По несколько сотен в сутки вражеские снаряды разрушают деревню. Отсюда до админграницы с Луганской областью считаны сотни метров и до недавнего времени непрерывные бои здесь шли прямо на границе села.

Украинские воины высчитывают вражескую пехоту и уничтожают – методично и безжалостно. «Шла колонна: танки, "Бехи", БТРы! Подсчитали, что где-то 15 «коробочек». Ну, мы отразили эту атаку», — рассказывают бойцы.

С пехотой на броне, при поддержке танков, россияне атакуют волнами с утра до самой ночи. «Одна волна 12–13 машин. Часть там осталась. В обед – вторая волна: 10-15 машин. Так, там три четыре раза в сутки. За три дня, уничтоженной только бронетехники противника около 25 единиц», — говорит военнослужащий ВСУ Кирилл Верес

9 российских бронемашин украинские воины сожгли выстрелами из противотанкового – пехотного вооружения: "Стугнами" и "Джавелинами". То, во что не попали пехотинцы, разбили украинские артиллеристы с танкистами. Экипаж украинского бронха называет себя "Мальборо", потому что больше всего радуются, признаются ребята, когда пылает вражеская техника. Но признаются, что бывает по-разному. "Прямые попадания в нашей роте — 8 снарядов попало и танк доехал", — рассказывают бойцы.

Но главное, говорят танкисты — возвращаться целыми каждый раз, выполнив задание. И им удается ценой невероятных усилий, после нескольких недель непрерывной войны на встречных курсах, наши воины отвергли оккупантов и выровняли линию фронта на участке.

«Противник остановлен! Наши войска закрепились и смогли немного отбросить противника и занять более выгодные позиции. Это не много, но они стали более выгодными», — сообщает Верес.

В качестве полезного бонуса украинцы увлекли целым еще и вражеский танк. «Мы отбили атаку, они начали бежать и просто экипаж покинул танк», — говорят бойцы.

Новый украинский экипаж уже приручил и подготовил трофейный танк для правильного дела. «Несколько азарт в том, что их техника будет работать против них», — утверждают военные.

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