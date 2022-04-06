Враг до фундамента уничтожает дома в Рубежном, но ядовитое облако от взрыва азотной кислоты отнесло в Россию

Враг до фундамента уничтожает дома в Рубежном, но ядовитое облако от взрыва азотной кислоты отнесло в Россию

Город россияне разрушают до фундаментов домов

Оккупанты не могут взять Рубежное в Луганской области, поэтому расстреливают гражданскую инфраструктуру. Прямо на виду у съемочной группы ТСН авиабомба взорвалась в одном из кварталов города. Снесла целый частный сектор и попала в цистерну с азотной кислотой. Коричневый ядовитый гриб был виден за многие километры. И под этими парами еще прятались и держали оборону наши воины.

Об этом говорится в ТСН.

В руинах, тоннах битого стекла, воронках и крови стоит Рубежное. Пустые выгоревшие дома, воронки во дворах и на тротуарах. Брошенные вещи, разбитые аптеки и магазины. В этом аду до сих пор живут люди. «Отец сказал, что я никуда не поеду, я здесь вырос, прожил всю жизнь, куда ехать, где нас ждут», – говорят местные жители.

В словах этого мужчины раздается безнадежность и таких здесь десятки. Люди уже не боятся смерти, потому что их прошлая жизнь разрушена. На флагштоках полностью разрушенных зданий развеваются украинские флаги. «Рубежное наше враг не может взять, потому что у него нет сил противостоять нам. Есть дурачки просто штурмуют нас, как мясо уходят, а есть подготовленные бойцы, в перемешке работают. Есть россияне, а есть местные из Луганска», – рассказывают бойцы.

Бои идут в окрестностях города. Наши защитники отстаивают каждую улицу Рубежной ценой своей жизни.

«Сложно воевать, когда враг коварно ведет себя, использует авиацию и артиллерию вместо того, чтобы постреляться, но наши ребята очень мотивированы и подготовлены, у врага нет, и мы делаем все, чтобы держаться и защищать нашу страну», – рассказывают военные.

Плотность обстрелов здесь такова, что кое-где от домов остались разве что фундаменты.

Безумный взрыв совсем недалеко выносит все уцелевшие окна и даже дверные рамы. Скалки летят по улицам и трещат дома. Это рашисты сбросили авиационную бомбу. Коричневый гриб поднимается по городу. Маленький и сжатый Дмитрий на тачке под этим грибом тянет гуманитарку для стариков. «А как я брошу людей, я сейчас помогаю гуманитаркой, у меня на районе люди, которые не ходят, они даже не мои родственники, как я их брошу», – говорит мужчина.

От прямого попадания решетской авиабомбы сносит целый квартал и горят цистерны с азотной кислотой. Ядовитый столб поднимается вверх. Люди еще не знают об ядовитых парах, которые уже над городом и выходят на поверхность из подвалов, чтобы посмотреть на солнце, окутанное ядовитой дымкой.

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