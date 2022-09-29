На руинах выл старый пес Крым: в Днепре российская ракета убила жену и двоих детей воина ВСУ

В Днепре российская ракета убила четырех человек.
Оккупанты обстреляли частный сектор Днепра. На месте трагедии погибла все семья — бабушка, женщина и двое детей.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
Как отмечается, семья жила на проспекте Поля в Днепре. Однако с начала войны женщина решила перевезти своих детей в частный сектор Днепра, к бабушке. Именно туда в ночь на 29 сентября прилетела российская ракета.
"Вырва, которую вы все видели на фотографиях примерно 8 на 10 метров. Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочь Василиса, 12 лет, и мальчик Иван, 8 лет. И маленькая собачка Джек. Нет. Я буду откровенным до конца. Кто-то не просто испарился. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах", — написал Филатов.
Мэр Днепра отмечает, что после трагедии выжила только собака Крым, которая выла на руинах. Также на место трагедии приехал муж Наталии и отец детей, который сейчас служит в ВСУ.
"Остался только старый контуженый пес Крым, который сидел на обломках и выл", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты, которые ночью 29 сентября нанесли удар по Днепру, использовали неточную советскую ракету Х-22. Россияне нанесли удар по Днепру советской ракетой Х-22. Боевая часть этой ракеты весит более 900 кг.
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