На ряде госсайтов России хакеры выставили картинку против войны с Украиной

Под "раздачу" попали сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго, "Росатома" и ряд других.
Хакеры взломали ряд государственных сайтов России. В IT-армии Украины признались, что это дело рук их коллег.
Об этом айтишники сообщили в сети 8 марта.
В частности, теперь вместо главной страницы на сломанных сайтах появляется картинка против войны с Украиной.
"Наши коллеги классно поработали, сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго, "Росатома" и еще ряда институций сейчас выглядят так!" – говорится в сообщении украинской IT-армии.
На картинке показаны ситуации и поведение людей в России и Украине. Так, на изображении с россиянами нарисована большая толпа людей, которая убегает от одного силовика. В то же время на картинке с украинцами изображен один человек, голыми руками останавливающий целый вражеский танк. Между обоими изображениями стоит вопрос – "why? (почему?)"
Напомним, недавно хакеры Anonymous сломали российские государственные телеканалы "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также сервисы Wink и Ivi. На них транслировались видео о войне в Украине.
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