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На саммите G7 в Японии готовится отдельное заявление по войне в Украине — СМИ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
802
Время на прочтение
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На саммите G7 в Японии готовится отдельное заявление по войне в Украине — СМИ

Лидеры стран G7 готовят заявление по Украине / Фото: Associated Press

Лидеры стран планируют решительно осудить агрессию РФ.

На саммите G7 в Японии, который пройдет с 19 по 21 мая, ожидается отдельное заявление о войне, которое РФ развязала против Украины.

Об этом пишет издание NHK.

Как отмечается, лидеры стран G7 планируют в отдельном заявлении решительно осудить войну, развязанную Россией. Там могут пообещать нашему государству мощную экономическую помощь, в которой нуждается Украина.

Лидеры будут призывать РФ немедленно и без всяких условий вывести все свои войска и не допустить использования российскими оккупантами ядерного оружия.

Напомним, что средства для финансирования вооружения и боеприпасов для Конгресса США могут иссякнуть к середине лета.

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Дата публикации
Просмотры
802
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