На саммите G7 в Японии готовится отдельное заявление по войне в Украине — СМИ

На саммите G7 в Японии, который пройдет с 19 по 21 мая, ожидается отдельное заявление о войне, которое РФ развязала против Украины.

Об этом пишет издание NHK.

Как отмечается, лидеры стран G7 планируют в отдельном заявлении решительно осудить войну, развязанную Россией. Там могут пообещать нашему государству мощную экономическую помощь, в которой нуждается Украина.

Лидеры будут призывать РФ немедленно и без всяких условий вывести все свои войска и не допустить использования российскими оккупантами ядерного оружия.

Напомним, что средства для финансирования вооружения и боеприпасов для Конгресса США могут иссякнуть к середине лета.

Читайте также: